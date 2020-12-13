OSMANİYE - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
OSMANİYE - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor - Boş sokak, cadde ve meydanlar - Polis ekiplerinin denetimleriDoğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyorADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye 'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Osmaniye 'de vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda akşam saatlerinde de sessizlik devam etti. Osmaniye 'de Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü. Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.Polis ekipleri, uygulama noktalarında önlem alarak, araçları denetledi.
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