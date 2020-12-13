OSMANİYE - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
OSMANİYE - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor - Boş sokak,cadde ve meydanlardan görüntü - Osmaniye Osmaniye 'de vatandaşların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü. Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.
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