OSMANİYE - Dilenci operasyonu

- Zabıta ekiplerinin dilencileri yakalaması - Bir dilencinin akan trafiğe aldırmadan kaçması - Dilencilerin merkeze getirilmesi Osmaniye 'de dilenci operasyonu - Dilencilerin araç trafiğine aldırmadan ekiplerden kaçmaya çalışması kameralara yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehrin işlek caddelerinde vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik düzenlediği operasyona, emniyet güçleri de destek verdi.Operasyonda, kaldırımlarda ve trafik ışıklarında vatandaşlardan para isteyenler yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.Ekipleri gören bazı dilencilerin akan trafiğe aldırmadan kaçmaya çalışması ise kameralara yansıdı.Yakalanan dilencilere kabahatler kanunu gereğince para cezası uygulanırken topladıkları paralara da el konuldu.
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