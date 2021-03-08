Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Dilenci operasyonu

OSMANİYE - Dilenci operasyonu

- Zabıta ekiplerinin dilencileri yakalaması - Bir dilencinin akan trafiğe aldırmadan kaçması - Dilencilerin merkeze getirilmesi Osmaniye 'de dilenci operasyonu - Dilencilerin araç trafiğine aldırmadan ekiplerden kaçmaya çalışması kameralara yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehrin işlek caddelerinde vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik düzenlediği operasyona, emniyet güçleri de destek verdi.Operasyonda, kaldırımlarda ve trafik ışıklarında vatandaşlardan para isteyenler yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.Ekipleri gören bazı dilencilerin akan trafiğe aldırmadan kaçmaya çalışması ise kameralara yansıdı.Yakalanan dilencilere kabahatler kanunu gereğince para cezası uygulanırken topladıkları paralara da el konuldu.

Para Cezası Dilenci Operasyonu Akalan Kaldırımlar Zabıta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı