Osmaniye’deki orman yangını ile ilgili Vali açıklama yaptı



- Osmaniye’ye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan ve hala söndürme çalışmaları devam eden orman yangını ile ilgili olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Osmaniye Valisi Erdinç yılmaz yaptığı açıklamada yangının ilk bulgulara göre elektrik tellerinin bir birine temas ettiğinden dolayı çıktığını gören görgü tanıkları olduğunu belirterek “ Şu anda Osnmaniye’de iki yangınımız var. Birisi burası diğeri ise Dereobası köyünde. Dereobası köyünde ki yangın kontrol altına alınmak üzere. Orası kontrol altına alınınca orada ki ekipleri buraya yönlendireceğiz. İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor.” Dedi

