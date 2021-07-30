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Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik

Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik

İtfaiye aracı ve ekiplerden detaylar

İtfaiye Aracı Yangın Orman Yangını 

-Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, röp.
-Detay görüntütler

( KIRIKKALE ) -: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek KIRIKKALE

- Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, Osmaniye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir ekip ve itfaiye aracı gönderdi. Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü emrine bir ekip ve itfaiye aracı görevlendirdi. Ekipler, Osmaniye'de çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. "Ekiplerimizi seferber etmeye hazırız" Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ülkemizde 42 noktada 21 bölgede yangın devam etmekte. Bugün arkadaşlarımızı Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü emrine yolcu ediyoruz. Elimizde ne kadar ekip varsa seferber etmeye hazırız. Bugün bir ekipler Osmaniye’de olmamız söylendi. Seve seve biz ekibimizi Osmaniye’ye yolcu ediyoruz. Allah oradaki arkadaşlarında orman yangınında çalışan arkadaşların da tekerlerine taş değdirmesin. Allah memleketimizin yanında olsun diyorum” ifadesini kullandı. (HA
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