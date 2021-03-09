Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

Osmaniye’de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yeri genel görüntüsü

Tren İstasyonu Trafik Kazası Kurtarma Ekibi Zincirleme Kaza Ticari Araç 

-Kaza yerinde kazaya karışmış araçlar
-Kaza yerinde ekipler çalışma yapıyor
-Kaza yerinde kalabalık
-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı 8’inci kilometresi Mamure tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Osmaniye istikametine doğru seyir halinde olan 01 PY 608 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 59 AB 698 ve 07 ALP 074 plakalı iki TIR ve 01 SR 278 plakalı kamyonet ile 80 HD 747 plakalı hafif ticari araç da birbirleriyle çarpıştı. Kaza sonrası otobanda zincirleme trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kaza yapan araçlarda bulunan ve yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Rona, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı zincirleme kaza sonrası trafiğe kapanan TAG otobanı, kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement