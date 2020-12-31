Osmaniye’de yabancı uyruklu kadın, sevgilisiyle birlikte eşini öldürdü

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( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Suriyeli uyruklu H.H. isimli şahıs yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle birlikte dini nikâhlı eşi M.A.’yı öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Bahçe ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ekipleri boş bir arazide baş kısmında darp izleri ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunan ölmüş bir erkek cesedi buldu. Osmaniye Cinayet Büro Amirliği görevlilerince cesedin kimliğinin Suriye uyruklu M.A.’ya ait olduğu tespit edildi. M.A.’nın eşine ulaşmayan ekipler geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan araştırma neticesinde H.H. isimli Suriye uyruklu şahıs, yasak aşk yaşadığı A.D. isimli Suriye uyruklu şahısla birlikte dini nikâhlı eşi M.A.’yı öldürdüğü anlaşıldı. Şahıslar cinayetin ardından kaçtıkları İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların kaldığı evde yapılan aramada cinayete ait delillere ulaşılırken şahıslar emniyetteki sorgularında “Gönül ilişkisi yaşadıklarını, bu sebeple maktulü öldürdüklerini” ifade ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar çıkardıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SKY-



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