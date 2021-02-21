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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye’de vaka artışları sonrası harekete geçildi

Osmaniye’de vaka artışları sonrası harekete geçildi

Ekiplerin denetimleri

Aritas Sayılar Harekete Geç Polis Ekipleri Kışla 

-Denetimlerden genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE -ÖZEL)- 100 binde 139,81 vaka sayısı ile korona virüs haritasında 6’ncı sırada yerini alan Osmaniye’de denetimler üst seviyeye çıkarıldı OSMANİYE

- Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında artan pozitif vakalarla dikkatleri üzerine çeken Osmaniye’de tedbirler attırıldı. Şehir merkezi ile ilçelerin giriş ve çıkışlarında kuş uçurtmayan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını suiistimal edenlere göz açtırmıyor. Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 139,81 vaka sayısı ile Osmaniye 81 il arasından korona virüs haritasında 6’ncı sırada yerini aldı. Cuma günü 21.00’da başlayıp Pazartesi 05.00’da sona erecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezi giriş çıkışlarında polis ekipleri kuş uçurtmadı. Korona virüs denetimlerinin üst seviye çıkarıldığı kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını suiistimal edenlere ekipler göz açtırmazken araçları tek tek durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. Belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal edenlere uyarılarda bulunulmadan ceza kesildi. Öte yandan vaka sayılarında artışların yaşandığı Düziçi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde 6 farklı noktada denetim yapıldı. Denetimlerde izin belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi. Ayrıca Dumanlı Yaylası’na giriş ve çıkışlar kapatılırken, Kaymakam Mutlu Almalı, Covid19 kurallarını ihlal edenlere uyarı yapılmadan ceza yazılması konusunda ekiplere talimat verdi.
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