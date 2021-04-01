Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu



- Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Bahçe ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen adreslere aş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında T.B., M.A., R.K., G.Y., İ.K., G.Y., S.T. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli şahsın ise karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, Bahçe ilçesinde 22 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken ara yakalamalarda ise 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 16 gram bonzai ile 56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



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