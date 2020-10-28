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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Uygulama noktasında aracın durdurulması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

-Durdurulan araçta arama yapılması
-Uyuşturucu maddesinin bulunması ve araçtan çıkartılması

( OSMANİYE ) -- Durdurulan araçta 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı OSMANİYE

- Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Osmaniye’de şehir merkezine girişte yapılan uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 24 parça halinde 71 kilo 550 gram kubar ve 15 parça halinde 5 kilo 100 gram toz olmak üzere toplamda 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi (ERH-
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