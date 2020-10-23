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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Narkotik ekiplerinin evde arama yapması

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-Narkotik köpeğinin evde uyuşturucu maddeyi bulması
-Evde yakalanan şahsın evden çıkarılması
-Zanlıların emniyetten çıkarılması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 114,61 gram bonzai maddesi, 23,95 gram metamfetamin maddesi, 80 gram esrar maddesi, 0.72 gram eroin maddesi, 2 adet sentetik hap ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden İ.B.T, M.A, Y. S.,I. S.,E. A.,K. Ş., D.S. ve R.P. isimli 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Z.S. ve M.T. isimli 2 şahıs adli kontrol şartı ile A.Ç. isimli şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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