Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

-Ekiplerin adreslere girişi

-Ekiplerin arama yapması

-Aramalardan detay görüntüler



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 7 farklı adrese baskın yaptı. Şüpheli şahsıların evlerinde yapılan aramalarda 4,68 gram metamfetamin 7,13 gram eroin, 86,98 gram bonzai ile 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (SKY-

