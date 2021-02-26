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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama

- Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Adli Kontrol Uyuşturucu Metamfetamin Şafak Operasyonu Pompalı Tüfek 

-- Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE ) Osmaniye'de "torbacı" operasyonuna 10 tutuklama OSMANİYE

- Osmaniye'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şahıstan 10’u tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat günü 39 ekip, 129 personel ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla daha önceden belirlenen 15 farklı adreste 'torbacı' diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise adet kılıç diye tabir edilen kesici aletin kabza kısmı içerisinde gizlenmiş 6.45 gram metamfetamin maddesi, 27.43 gram metamfetamin, 57.4 gram bonzai maddesi, 13.22 gram eroin maddesi, 10 adet ecstasy hap, 58 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet namlu kısmı değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirilmişti. (SKY-
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