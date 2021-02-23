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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

Operasyon hazırlığı yapan polisler

Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Şafak Operasyonu Pompalı Tüfek 

-Operasyona giden polis konvoyu
-Evlere girilmesi
-Üst araması yapılması
-Kılıç kabzasından uyuşturucu çıkarılması
-Gözaltına alınanlar
-Uyuşturucu aranması ve bulunması
-Şahısların götürülmesi
-Uyuşturucuların silah ve kılıcın sergilenmesi

( OSMANİYE ) - Osmaniye'de "torbacı" operasyonu: 15 gözaltı- Torbacılar metamfetamin maddesini, kılıç diye tabir edilen kesici aletin kabza kısmına gizlemiş OSMANİYE

- Osmaniye'de "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 39 ekip, 129 personel ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla daha önceden belirlenen 15 farklı adreste torbacı tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet kılıç diye tabir edilen kesici aletin kabza kısmı içerisinde gizlenmiş 6.45 gram metamfetamin maddesi, 27.43 gram metamfetamin, 57.4 gram bonzai maddesi, 13.22 gram eroin maddesi, 10 adet Extacy hap, 58 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet namlu kısmı değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi. Şüpheli 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. (SKY-
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