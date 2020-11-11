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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Osmaniye’de TIR dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi

- Osmaniye’de TIR dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi

TIR’ın durdurulma anı

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik 

-Dedektör köpeğinin TIR’da arama yapması
-Polislerin dorsedeki zula yeri bulması
-Çuvalların açılması
-Çuvallardan genel görüntü

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de şüphe üzerinde durdurulan TIR’ın dorse kısmında zulalanmış halde bulunan 135 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri R.D. idaresindeki TIR’ı durdurdu. Durdurulan TIR, dedektör köpeği tarafından didik didik arandı. Dedektör köpeği yaptığı aramada araç içerisinde uyuşturucu madde olduğunu belli etti. Bunun üzerine narkotik polisleri, TIR’ın dorse’nin üzerinde bulunan zula yerinde 13 adet çuval buldu. Çuvalların içinden 135 kilo 300 gram kubar esrar maddesi olduğu belirledi. TIR sürücüsü R.D. gözaltına alındı.
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