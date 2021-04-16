Osmaniye’de tarihi eser operasyonu



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 90 adet tarihi obje ile sikke ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Osmaniye iline tarihi eser getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine fiziki takibe başlayan ekipler 2 otomobili Düziçi ilçesi Atalan Beldesinde yakaladı. Araçlarda yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait 300 adet tarihi obje ile bin 790 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D, H.K., S.K. ve Y.K. isimli şahıslar hakkında ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.



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