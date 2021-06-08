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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de TAG otoyolunda 2 ayrı zincirleme kaza: 7 yaralı

Osmaniye’de TAG otoyolunda 2 ayrı zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza 

-Fotoğraf
-İkinci kaza yerinden görüntüler
-Çekici üzerindeki araçlar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de TAG otoyolunda meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 araç hasar görürken 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Bahçe ilçesi Aslanlı tüneli ile Düziçi ilçesi Şekerdere viyadüğünde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aslanlı tüneli içerisinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan 2 tırın arasında bir otomobil kalırken bir kamyonet ise tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 tırın arasında kalan otomobil ile kamyonet hurdaya döndü. Şekerdere viyadüğünde meydana gelen kazada ise 3 araç birbirine girdi. 2 ayrı zincirleme trafik kazasında toplamda 8 araçta hasar oluşurken 1’i ağır 7 kişide yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerlerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SKY-
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