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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de su kanalında tehlikeli serinlik

Osmaniye’de su kanalında tehlikeli serinlik

Kanalda yüzen çocuklar

Kanald Kar Suyu Su Kanalı 

-Çocuklardan genel görüntüler

( OSMANİYE ) - OSMANİYE

- Havaların ısınmaya başladığı Osmaniye’de kar suyuyla beslenen su kanalına giren çocuklar tehlikeye aldırış etmeden yüzerek serinledi. Mart ayının girmesiyle birlikte bahar havalarının hüküm sürdüğü Osmaniye’de sıcak havayı fırsat bilen bir grup çocuk, serinlemek uğruna tehlikeye meydan okudu. Girilmesi yasak olan ve etrafı tel örgüyle çevrilen su kanalına tel üzerinden atlayarak giren çocuklar kanalın buz gibi suyuna kendilerini attı. Tehlikeye aldırış etmeden boğulma riskine rağmen yüzerek serinleyen çocukların doyasıya eğlendiği görüldü.
Kar suyuyla beslenen kanalda yüzerek keyifli anlar geçirdiklerini belirten çocuklar suyun soğuk olmadığını söylediler. (SKY-
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