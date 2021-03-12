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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye’de şehit yakınları İstiklal Marşı’nı okudu

Osmaniye’de şehit yakınları İstiklal Marşı’nı okudu

Şehit yakınlarının İstiklal Marşı’nı okuması

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-Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması

( OSMANİYE )- İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünde Düziçi Haruniye Ortaokulu öğrencileri tarafından klip hazırlandı OSMANİYE

- Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünde Düziçi Haruniye Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı klipte şehit yakınları İstiklal Marşı’nı okudu. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından 12 Mart 1921’de milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Haruniye Ortaokulu öğrencileri tarafından özel bir klip hazırlandı. Şehit yakınlarına yer verilen klipte İstiklal Marşı’nın 10 kıtası okundu. İstiklal Marşı’nı okurken zaman zaman duraksayan şehit yakınlarının üzüntüsünün yüzlerine yansıdığı görüldü.

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