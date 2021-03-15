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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı

Osmaniye’de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı

Sürücülerin bariyerler arasından araçlarıyla geçişleri

Hemzemin Geçit Trol 

-Sürücünün bariyeri eliyle kaldırmaya çalışması
-Sürücünün bariyeri eliyle kaldırması
-Sürücülerin araçları ile geçişi

( OSMANİYE ) -- Hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini elleriyle kaldıran sürücüler tehlikeye aldırış etmeden araçlarıyla karşıya geçti OSMANİYE

- Osmaniye’de hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini elleriyle kaldırdıktan sonra araçlarıyla karşıya geçen sürücüler ölüme davetiye çıkardı. Osmaniye merkez Mevlana Mahallesinde bulunan hemzemin geçitte tren geleceğinin habercisi olan otomatik yol kapama bariyerleri kapalıyken araçlarıyla zikzak çizerek bariyer arasından geçen sürücüler tehlikeye aldırış etmeden ölüme davetiye çıkardı. Bir sürücünün aracından inerek bariyerleri elleriyle kaldırıp hemzemin geçidi trafiğe açtığı görülürken diğer sürücülerin ise bariyerlerin kalkması sonucu hemzemin geçittin geçtikleri görüldü.
Görüntülerde bir sürücünün aracından inerek tren yoluna bakıp tren gelip gelmediğini kontrol etmesinin ardından elleriyle bariyerleri kaldırmaya çalıştığı görüldü.
Öte yandan demiryolu geçidi yazsının altında bulunan uyarıcı sinyalizasyon ışıklarının yanmaması dikkat çekti. (SKY-
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