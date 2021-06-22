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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Fabrikadan genel görüntüler

Fabrika Gökyüzü Geri Dönüşüm Gesi 

-İtfaiye giriş çıkışından görüntüler
-Genel görüntüler

( OSMANİYE ) - OSMANİYE

- Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depolarından duman yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ekipleri sevk edildi. Depodan çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. Kısa sürede müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. (SKY-
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