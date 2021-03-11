Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de pes dedirten hırsızlık...Trafik işaret tabelalarını çaldılar

Osmaniye’de pes dedirten hırsızlık...Trafik işaret tabelalarını çaldılar

Köy tabelasından detay

Hırsız Göreme 

-Çalınan tabela direklerinden görüntüler
-Röportaj
-detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyü yolunda bulunan trafik işaret tabelaları çalındı. Tabelaların yeni takıldığını belirten köy sakinleri, "Devletimize ekonomik zarar verenleri kınıyoruz" diyerek hırsızlara tepki gösterdi.Edinilen bilgiye göre, Farsak Köyü Yavuz Sultan Selim Mahallesi yolu üzerinde bulunun trafik işaret tabelaları köylülerin iddiasına göre çalındı. Mahalle girişindeki yolun fazla virajlı olmasından dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için takılan yol işaret tabelaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından direklerinden söküldü. Direklerin üzerinde yön tabelalarını göremeyen köylüler şaşkınlık geçirirken devleti zarara uğratan hırsızlara tepki gösterdi.“Levhalar yeni takılmıştı”Levhaların çalınmasına tepki gösteren köy sakinleri, “Burası Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi girişinde bulunan yol işaret levhaları belirli noktalarda çalınmış. Farsak istikametine gidildiği zaman levhaların 5-6 noktada çalındığı gördük. Levhalar yeni takılmıştı. Tamda virajlı noktaların tabelalarının çalınmaları bizleri şaşırttı. Üzüldük daha da yeni yapılmıştı. Devletimize zarar verilmesi etik değil kınıyoruz yapanları. Şaşkınız. Yetkililerin konuyla ilgili takipte olmasını istiyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement