Osmaniye’de pedallar şehitler için çevrildi

-Şehitliğe doğru pedalların çevrilmesi

-Röportaj

-Şehitlikten genel görüntü

-Kuran-ı Kerim okunması



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sporcular ve vatandaşlar şehitlerin anısına şehitliğe kadar pedal çevirdi. Düziçi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şehitlerin anısına etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen yaklaşık 100 sporcu ve vatandaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden polislerin eşliğinde şehitliğe kadar pedal çevirdi. Şehitlerin mezarlarının temizlenmesinin ardından yıpranan bayraklar değiştirildi. Okunan Kur'an-ı Kerim ile etkinlik sona erdi. Düziçi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatma Kurt, “28 Mart Bisiklet Grubu ile 30 Ağustos Zafer Turu etkinliği düzenledik. Bugün pedalları şehitlerimiz için çevireceğiz. Şehitliğin temizliğini, yıpranmış bayrakların değişimini yapacağız. Son olarak da şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutacağız” diye konuştu.

(MRD-CC-Y)

