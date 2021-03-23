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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Jandarma Aşırı Yağış Trol 

-Vatandaşların yaralılara müdahale etmesi
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Genel görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe mevkiinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayyip Tuğluk idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir halindeyken aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç hurdaya dönerken sürücü Tayyip Tuğluk ile araçta yolcu olarak bulunan Büşra Tuğluk ve Hediye Tekin yaralandı.Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Hediye Tekin hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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