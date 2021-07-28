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Osmaniye’de orman yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de orman yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Osmaniye’de orman yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Yangından görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

Güvenlik Önlemi Yangın Altın Orman Yangını Helikopter 


- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında meydana gelen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltıldı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi de alındı.
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