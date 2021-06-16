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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangın bölgesinden aktüel görüntüler

Ormanlı Orman Yangını Aktüel Helikopter Irak 

-Yangın bölgesinde arazözler
-Orman işçisi yangına su sıkıyor
-Yangın söndürme helikopterinin yangın alanına su bırakması

( OSMANİYE ) -- Sumbas ilçesinde çıkan yangında 2,5 dekar ormanlık alan yandı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi kölete mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve orman işçileri karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınan orman yangınından 2,5 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (SLÇ-
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