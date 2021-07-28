Osmaniye’de orman yangını

-Yangından genel görüntüler



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlçeye Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, karadan ve havadan başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor.

