Osmaniye’de orman yangını

-Evlerin görüntüsü

-Söndürme ve soğutma çalışmaları



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Hasanbeyli ilçesi Kaypak köyündeki ormanlık arazide saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personel müdahale etti. Bu sırada yangın yerleşim yerlerine yakın olduğu için bir çok ev boşaltıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü de dumandan etkilenenlerin olması ihtimaline karşı bölgeye ambulanslar sevk etti. Yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar orman ile bölge halkının bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

