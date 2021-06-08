Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını

Anız yangını sonucu çıkan yangında yanan alandan genel görüntü

( OSMANİYE ) -- Kadirli ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı, 3 dekar ormanlık alan zarar gördü OSMANİYE

Ormanlı Orman Yangını Anız Yangını Helikopter Trol 


- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde tarladaki anız yangınından çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatepe köyünde tarladaki anız yangını ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve orman işçileri karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (SLÇ-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement