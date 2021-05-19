Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’de orman yangını

Helikopter ile yangına müdahale edilmesi

Ormanlı Atalan Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Ormanlık alandan çıkan dumanlar
-İtfaiye ekipleri
-Orman ekipleri

( OSMANİYE ) -- Osmaniye’nin Düziçi ilesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına ekipler müdahale ediyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına ekipler müdahale ediyor. Düziçi ilçesine bağlı Yeşilköy Suatalan Mevkiinde ormanlık alanda saat 17:20 gibi yangın çıktı. Yangına kısa sürede itfaiye ekipleri ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler yangına hem karadan hem da havadan helikopter ile müdahale ederek söndürmeye çalışıyor. Yangının hala devam ettiği öğrenildi. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement