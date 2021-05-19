Osmaniye’de orman yangını

-Ormanlık alandan çıkan dumanlar

-İtfaiye ekipleri

-Orman ekipleri



( OSMANİYE ) -- Osmaniye’nin Düziçi ilesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına ekipler müdahale ediyor OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına ekipler müdahale ediyor. Düziçi ilçesine bağlı Yeşilköy Suatalan Mevkiinde ormanlık alanda saat 17:20 gibi yangın çıktı. Yangına kısa sürede itfaiye ekipleri ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler yangına hem karadan hem da havadan helikopter ile müdahale ederek söndürmeye çalışıyor. Yangının hala devam ettiği öğrenildi. (FKE-

