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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

Osmaniye’de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

Şahısların evlerinde yapılan aramalar

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Suç Örgütü 

-Aramalardan genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlattığı operasyonlar neticesinde uyuşturucu temini ve ticareti yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.
Operasyonda İ.H.C., M.C.T., M.E.P. ve D.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olay yerinde gözaltına çalınan şahıslar hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlemekten adli işlem başlatıldı. Şahıslara ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 29 gram eroin, 6 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu uyarıcı hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan, dosya kapsamında 3 şüpheli şahıs 20 eroin ve 2 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.
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