Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Ekiplerin mahsur kalanları kurtarmasıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Veysel Ç'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bu sırada üst kattaki evde bulunan aynı aileden 3 kişi mahsur kaldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları balkona uzattığı merdivenle kurtardı.Ekipler yangını kısa sürede söndürdü, olayda marangozhane ile evde hasar meydana geldi.
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