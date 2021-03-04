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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

- Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın denetimlere katılması - Osmaniye Vali Erdinç Yılmaz'ın Osmaniye lilere çağrıda bulunması"Çok yüksek riskli" kategorisindeki - Vali Erdinç Yılmaz: - " Osmaniye li hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum; akraba ve komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Cenazelere katılımı az tutmaya çalışalım, taziyeleri telefonla bildirelim. Bu tabloyu beraber değiştirelim"OSMANİYE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye 'de, tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Vali Erdinç Yılmaz, beraberindekilerle Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.İşletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, Kovid - 19 tedbirlerine ilişkiler uyarılarda bulundu.Yılmaz, gazetecilere, il genelindeki tedbirlerin arttırıldığını söyledi.

Kovid - 19'la mücadeleye vatandaşların destek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:"Vatandaşların desteği olmazsa bizim mücadelemiz bir noktaya kadar olabiliyor. Tespitlerimize göre bu yayılımın en önemli sebeplerinden biri ev ziyaretleridir. Osmaniye li hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum; akraba ve komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Cenazelere katılımı az tutmaya çalışalım, taziyeleri telefonla bildirelim. Bu tabloyu beraber değiştirelim. Alınan tedbirlere uymak zor değil. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Bu tablo değişmediği sürece çocuklarımız okullarından geri kalıyor, kafe ve restoran işletmecilerimiz iş yerlerini açamıyor. Kurallara dikkat edersek, dikkat etmeyenleri uyarırsak çok kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum."

Koronavirüs Bild Aritas Kullar Gori 

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