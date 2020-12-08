Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

Osmaniye’de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

Ambulansın gelişi ve hastayı bırakmaması

Acil Servis Sayılar Sağlık Çalışanı Devlet Hastanesi Sağlıkçı 

-Acil servisten görüntüler
-Pandemi polikliniği önündeki yoğunluk
-Yoğunluktan genel ve detay görüntüler
-Ali Barkan ile röportaj

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Türkiye’de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Osmaniye’de test yaptırmak isteyen vatandaşlar devlet hastanesinde kurulan pandemi polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu. Dünya çapına yayılan korona virüs etkisini sürdürmeye devam ederken Türkiye’de de son zamanlarda tırmanışa geçti. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alınmasıyla birlikte bazı illerde artan vaka sayısı nedeniyle hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.
Osmaniye’de de yüzde 50 civarında artan vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesi pandemi polikliniğinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Acil servise de sürekli ambulansların girip çıkması dikkatlerden kaçmadı. Pandemi polikliniği önünde çekim yapan gazetecileri fark eden bazı ambulans şoförleri de korona virüs şüphesiyle getirilen hastaların görüntülenmemesi amacıyla acil servise yöneldi. Görüntülerde poliklinik önünde duran ambulansta sağlık çalışanının kapıyı açtığı ardından kapatarak ambulansın hızla uzaklaştığı görüldü.
“Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz” Korona virüs şüphesi ile test yaptırmaya gelen Ali Barkan, “Osmaniye’de Covid-19 yoğunlukta olduğu için kendimizi sağlama almak için hastaneye geldik. Testimizi vereceğiz. Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir durumdayız. Herkes çok dikkatli olsun. Mesafemizi koruyoruz ama kendimizi koruyoruz demekle olmuyor, iki maske dahi taksak kurtarmıyor. Ben 3 gün öncede geldim maske takana bulaşmış deniliyor. Evinize ne kimseyi alın ne de kimseye gidin. Yoğunluk bayağı bir var. Geldim, bir buçuk saat bekleyeceksin dediler. Başta sağlıkçılar olmak üzere Allah herkese yardım etsin” diye konuştu.
(SKY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı