Osmaniye’de korkutan ikinci deprem

-Genel görüntüler



( OSMANİYE ) Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen ikinci depremin şiddeti 4,2 büyüklüğünde açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 23.55’te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan yaklaşık 3 saat önce merkez üssü Düziçi ilçesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde 3,4 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

