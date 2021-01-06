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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’de kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Alabalık Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kalabalıktan detay
-Ekiplerden detay
-Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE -EK) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir kamyonetin bahçe duvarına çarparak takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Osmaniye Düziçi yolu üzerinde bulunan Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Osmaniye’den Düziçi istikametine giden Ahmet Avşar (60) yönetimindeki 80 AV 781 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına çarptı ardından çarpmanın etkisiyle takla attı. Yan yatan araçta sürücü Ahmet Avşar olay yerinde hayatını kaybederken yanında yolcu olarak bulunan Nuri Dinçer yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Avşar, ambulansa Düziçi Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Nuri Dinçer ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(MRD-
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