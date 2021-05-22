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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye 31 bin lira ceza

Osmaniye’de kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye 31 bin lira ceza

Ekiplerin içeriye girmesi

Kambi Asad Para Cezası Akalan Kahvehane 

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-Yakalanan kişilerden fotoğraf

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir kahvehanede yasa dışı kumar oynayan 7 kişiye Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 31 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında da ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan idari işlem başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede yasa dışı kumar oynatıldığı bilgini aldı. Yapılan fiziki takip sonrasında ihbarı doğrulayan ekipler nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile kahvehaneye operasyon düzenledi.
Yapılan baskında ekipler kahvehane içerinde 3 masada yasa dışı kumar oynayan 7 kişiyi kaçamaya çalışırken yakaladı. Şahıslara Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 31 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında da ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan idari işlem başlatıldı. Kahvehanede kumar oynatıldığına dair delil niteliği taşıyan okey taşları, ıstakalar ve iskambil kağıtlarına el konuldu.
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