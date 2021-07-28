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Osmaniye'de ikinci orman yangını
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye'de ikinci orman yangını

Osmaniye'de ikinci orman yangını

Yangından genel ve detaylar

Bild Yangın Ormanlı Orman Yangını 

-Vatandaş ile röportaj

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Köyünde bir orman yangını daha çıktı. Merkeze bağlı Dereobası Köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın devam ediyor. Bu arada, Osmaniye'nin Sakızgediği mevkisinde de bir orman yangını çıktığı bildirildi.
Merkeze bağlı Kazmaca Köyü Tülüce mevkisindeki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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