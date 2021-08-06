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Osmaniye'de hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Osmaniye'de hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Osmaniye'de hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Şahısların elektrikli bisikleti çalma anları

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-Elektrikli bisikleti iterek götürmeler
-Şahısların çaldıkları tüpü götürmeleri

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de 4 ayrı adresten elektrikli bisiklet ve çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şahıstan biri tutuklanırken diğer zanlıyı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Raufbey, Mehmet Akif Ersoy, Adnan Menderes ve Mimar Sinan Mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler elektrikli bisiklet, tüp, kalorifer peteği, soba, mangal ve yangın söndürme tüpü gibi malzemeleri çalan şahısların daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan H.K. ve Z.Y. isimli şahsılar olduğunu belirledi. Yapılan fizik takibin ardından kısa sürede yakalanan H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (SKY-
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