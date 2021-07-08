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Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu

Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu

- Ekiplerin, iz takip köpekleriyle arama yapması - Engelli Mustafa T'nin getirilmesi - Yoğunoluk köyü muhtarı Mustafa Özçatal ile röportajOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu.Alınan bilgiye göre, Yoğunoluk köyündeki evinden dün ayrılan zihinsel engelli Mustafa T'den (40) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma, beraberinde AFAD ve itfaiye ekipleriyle Mustafa T'nin gidebileceği bölgelerde arama yaptı.İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramada Mustafa T, kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Koçlu köyü Paşaoğlu mevkisinde ormanlık alanda bulundu.Mustafa T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Köpek Bild Ormanlı 

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