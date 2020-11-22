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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklu

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklu

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Pompalı Tüfek İstihbarat 

-Genel görüntü ve detaylar
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması ve detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9’u tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ç, T.G, M.Y, H.A, M.B, H.İ.A, O.B, M.K, A.T, A.T, M.D, M.H, O.C, M.N.A, M.A.M, A.M.E, A.E.A, M.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.B, M.Ç, H.A, H.İ.A, M.K, T.G, M.Y, O.B, A.T, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, toplatma kararı bulunan kitaplar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
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