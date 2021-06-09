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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Anız yangını sonucu çıkan yangında yanan alandan genel görüntü

( OSMANİYE ) -- Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü OSMANİYE

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi Trol 


- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Oruçbey köyünde buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz 80 orman işçisi karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınan orman yangınından 1 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (SLÇ-
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