Osmaniye'de çifte cinayet

-Ölenlerden Tamer Koşkoş’un cesedi cenaze aracına konuluyor

-Ölen Tamer Koşkoş’un fotosu

-Ölen Murat Deniz isimli gencin fotosu



( OSMANİYE ) -- Kadirli’de ilçesinde meydana gelen olayda silahla vurulan 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir lokantada garson olarak çalışan gencin iş yeri yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir kişi daha silahla vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesindeki bir lokantada garson olarak çalışan Murat Deniz (30) motosikletiyle bir iş yerine yemek siparişi götürdükten sonra, motosikletine tekrar binerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulduğu öğrenilen Murat Deniz, kanlar içinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Deniz hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlu Tepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ali E. adlı kişi bıçakla boğazından yaralandı. Daha sonra Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi çevre yolu civarında yine 30’lu yaşlarda silahla vurularak hayatını kaybetmiş şekilde bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin Tamer Koşkoş adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri üç olayda da bağlantı olduğunu tespit etti. Olayın katil zanlısı olarak henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor (SLÇ-



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