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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de Azerbaycan’a destek konvoyu

Osmaniye’de Azerbaycan’a destek konvoyu

konvoydan görüntüler

( OSMANİYE )-OSTADER tarafından Azerbaycan’a destek amaçlı konvoy düzenlendi OSMANİYE

Kalaba Alabalık Kışla 


- Osmaniye’de kısa adı OSTADER olan Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği tarafından Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi.
Akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Masal Park civarında araçları ile toplanan kalabalık, konvoy halinde araçlarla birlikte şehir merkezinden geçit yaptı. Türk ve Azeybaycan bayraklarının araçlara asıldığı konvoy daha sonra dağıldı. OSTADER Genel Başkanı Gazeteci Bahri Çolpan yaptığı açıklamada kardes ülke Azerbeycan'ın her an yanında olduklarını belirterek"İki Devlet tek millet .Azerbaycan için canımız feda. Oradaki soydaşlarımıza yardım etmek, bizim için Onur ve büyük görevdir. Bu arada desteklerinden dolayı katılan herkese bizlere caddelerde alkışlarla destek veren vatandaşlara teşekkür ederim"seklinde konuştu.

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