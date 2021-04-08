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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı

Osmaniye'de anne ve bebeği kazada yaralandı

Kaza yerine ambulansın gelişi

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-Kaza yerinden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
-Ambulansın kaza yerinden ayrılması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 1 yaşındaki bebeği hafif şekilde yaralandı. Kaza, Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 GC 299 plakalı pikap çevre yolunda seyir halindeyken tahliye yoldan kavşağa kontrolsüz çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 01 HK 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan pikapta yolcu olarak bulunan anne ve 1 yaşındaki bebeği hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve bebeği ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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