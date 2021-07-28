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Osmaniye’de anız yangını korkuttu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de anız yangını korkuttu

Osmaniye’de anız yangını korkuttu

Anız yakıldığı yerden genel ve detay görüntüler

Bild Yangın Uttu Anız Yangını 

-Yangın yerinden genel görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir tarlada çıkan anız yangını bölgedeki konutlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Merkez ilçesi Yaverpaşa Mahallesi’nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarla içerisinde anız yangınını gören vatandaşlar, alevlerin bölgeye yakın olan konutlara sıçramasından korktu. Bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangı mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.
Yangın konutlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
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