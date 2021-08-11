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Osmaniye’de 44 ayrı suç kaydı bulunan 22 yaşındaki hırsızın çaldığı pes dedirtti
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de 44 ayrı suç kaydı bulunan 22 yaşındaki hırsızın çaldığı pes dedirtti

Osmaniye’de 44 ayrı suç kaydı bulunan 22 yaşındaki hırsızın çaldığı pes dedirtti

Şahsın kamera görüntüleri

Tahkikat Akalan Kamera Hırsız Benzin 

-Şahsın çalacak bir şeyler araması
-Motosikletten benzin çalma anı
-Olay yerinden uzaklaşması

( OSMANİYE )- Osmaniye’de park halinde olan motosikletin benzinini çalan hırsızlık şüphelisi şahıs kameralara yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir evin bahçesinde park halindeki motosikletin benzinini çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, bir şahsın etrafta bir süre çalacak bir aradığını ancak çalacak bir şey bulamayınca park halinde olan motosikletin benzinini çalan şüphelinin daha önceden 37’si hırsızlık olmak üzere toplamda 44 suç kaydı olan S.T. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına S.T. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. (SKY-
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