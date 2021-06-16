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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de 42 mülteci yakalandı

Osmaniye’de 42 mülteci yakalandı

Şahısların minibüsten indirilmesi

Jandarma Mülteci Akalan Göçmen Kaçakçılığı Sınır Dışı 

-Şahıslardan detay görüntüler
-Toplu fotoğraf

( OSMANİYE ) -- 36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu 42 mülteci sınır dışı edilecek OSMANİYE

- Osmaniye’de yapılan uygulamada 42 mülteci yakalandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi ile merkez ilçe Şekerdere mevkiinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu olmak üzere 42 mülteci yakalandı. Mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Aynı gün içerisinde sınır dışı işlemleri tamamlanan şahısların Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi. (SKY-
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