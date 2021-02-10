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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kamerada

Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Akalan Çay Ocağı Hırsız Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-Ekiplerin çalışması
-Esnaflarla röportaj

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesi sanayi sitesinde gece saatlerinde 3 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerlerini açmak isteyen 3 esnaf, gördükleri karşısında şok oldu. İş yerlerinin kapılarının demir levye ile kırıldığını fark eden esnaf içeriye girdiklerinde bozuk paraların yerinde olmadığı gördüler. Ayrıca hırsız girdiği çay ocağından da çay ve şekerleri almayı ihmal etmedi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının güvenlik kameralarına yansıdığını belirlerdi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (SKY-
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