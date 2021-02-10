Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kamerada

-Ekiplerin çalışması

-Esnaflarla röportaj



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesi sanayi sitesinde gece saatlerinde 3 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerlerini açmak isteyen 3 esnaf, gördükleri karşısında şok oldu. İş yerlerinin kapılarının demir levye ile kırıldığını fark eden esnaf içeriye girdiklerinde bozuk paraların yerinde olmadığı gördüler. Ayrıca hırsız girdiği çay ocağından da çay ve şekerleri almayı ihmal etmedi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının güvenlik kameralarına yansıdığını belirlerdi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (SKY-



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