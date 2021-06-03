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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye’de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Yabancı uyruklu şahısların minibüs içerisindeki görüntüleri

Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Gesi Trol 

-Şahıslardan genel görüntüler
-Şahısların İl Göç İdaresine sevki

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de D-400 karayolunda yapılan uygulamada 14’ü Suriye 4’ü Afgan uyruklu olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından D-400 karayolu üzerinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan iki otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, 14’ü Suriye 4’ü Afgan uyruklu olmak üzere toplamda 18 kişinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığını belirledi. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 18 şahıs idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Otobüs şoförleri M.E.A, M.A. ve Y.Y. hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatılırken, korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda Osmaniye Valiliği’nin 65 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla HES kodu olmadan şehirlerarası yolcu taşıdığı gerekçesi ile iki otobüs 10 gün süreyle seferden men edildi. (BBC-
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